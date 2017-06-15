Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

Наразі звинувачення, які висувають президенту США Дональда Трампа, набагато серйозніші за ті, які свого часу висували Біллу Клінтону. Таку думку у своїй статті для The Washington Post висловив республіканець і екс-конгресмен Боб Інгліс, передає replyua.net. На його думку, звільнений Трампом глава ФБР Джеймс Комі «вивчав версію про можливу причетність американців до російського змови - злочину, еквівалентному державній зраді».
«Хоча зараз не час приступати до підготовки письмових подань, що стосуються імпічменту, пора енергійно взятися за розслідування російського втручання в наші президентські вибори, без того, щоб винагороджувати друзів і карати ворогів», - закликає американський політик. Інгліс вказує на одну проблему - наявність «улесливих ЗМІ», які повзають перед Трампом, Пенсом і всієї адміністрацією США.
На його думку, в цій ситуації «політичне майбутнє республіканців залежить від потурання пристрастям закоренілих прихильників Трампа - тих 39% електорату, які йому симпатизують. Сьогодні на республіканських праймеріз ці 39% - домінуюча сила. Будеш їм перечити - загинеш , - розмірковує Інгліс. Як відомо, демократ палати представників США Ел Грін незабаром запустить офіційну спробу імпічменту президенту США Дональда Трампа - політик готує письмову заявку з пропозицією імпічменту, який повинен стати першим офіційним кроком до початку процесу.