Журналіст розповів про дзвіночок від Тіллерсона по Україні і Росії, на який варто звернути увагу

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США можуть відступитися від Мінських угод, щоб припинити війну на Донбасі. Він сказав, що це можливо, аби українське керівництво прийшло до згоди з Москвою поза угодою 2015 року. Про це у Facebook пише український політичний оглядач Юрій Луканов.
«Я думаю, що це дуже важливо, - сказав Тллерсон, - щоб нам була дана гнучкість у досягненні цілей Мінського процесу. Дуже може бути, що уряд України і уряд Росії можуть дійти до прийнятного розв'язання проблеми через іншу структуру, ніж Мінськ». Він сказав це на засіданні комітету з міжнародних справ Конґресу США. «Може застереження в тому, що я би не хотів, аби ми були прикуті ланцюгами до Мінська, якщо з'ясується, що учасники переговорного процесу вирішили досягти врегулювання через іншу, відмінну угоду», - додав він. Державний секретар сказав, що адміністрація повинна мати більше гнучкості в питанні посилення або послаблення санкцій. Юрій Луканов зауважує, що в той же час американські законодавці наполягають, щоб жодні санкції з Росії не було знято, поки вона не виконає вимоги угоди. «Це цікавий поворот. Тіллерсон вже не наполягає на досягненні мети у рамках саме Мінського процесу. Він передбачає виведення усіх іноземних військ з Донбасу. Надання особливого статусу окремим районам Донецької і Луганської області. Проведення там виборів з амністією для тамтешніх», – написав блогер.
За його словами, суперечливі мінські угоди дали можливість раніше призупинити і послабити війну, а Україні скористатися паузою для посилення своєї армії. Висловлюються оцінки, що мінські угоди прописано так, що їх неможливо виконати. Власне, тому і цікавий це пасаж Тіллерсона. Адже раніше озвучувалася ідея, що США мають увійти в переговорний процес. З іншого боку, викликають застереження слова Тіллерсона про можливість послаблення санкцій. Попри послідовну позицію США у підтримці України і вимог вивести війська з Донбасу і повернути Крим, Тіллерсон у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ великої сімки ставив питання: чому американських платників податків мають хвилювати проблеми України? «Сигнал від Тіллеросна і обнадіює, і насторожує. Якщо США увійдуть у процес врегулювання війни на Донбасі, то це позитив. З іншого боку, ідея послаблення санкцій не викликає захоплення, адже Путін сприймає подібні заохочувальні жести не як підтримку врегулювання, а як можливість для нього продовжувати свої чорні дії – це українцям відомо краще, ніж будь кому», – підсумував Юрій Луканов.