У Держдепі допускають альтернативу Мінським домовленостям

Очільник Державного департаменту США Рекс Тіллерсон вважає, що Київ та Москва можуть досягти домовленостей для стабілізації ситуації в Україні шляхом залучення інших механізмів, крім тих, що зафіксовані в Мінських угодах, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку позицію держсекретар Тіллерсон висловив під час власного виступу в палаті представників американського конгресу. У відповідь на питання, чи в інтересах Сполучених Штатів Америки послаблювати чи знімати санкції з Російської Федерації до того моменту, коли Москва виконає Мінські домовленості, Тіллерсон відповів, що на його думку доцільно дотримуватись такої позиції, яка дозволить зберегти достатньо гнучкості для того, щоб досягти цілей, зазначених Мінськими угодами.
Варто нагадати, що Тіллерсон також висловився щодо перспектив впровадження нової хвилі санкцій проти Росії. На його думку, необхідно, аби США разом з іншими союзниками займали єдину позицію щодо цього питання, аби спільні дії були дійсно ефективними і санкції не залишались односторонніми.