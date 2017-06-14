Посилення санкцій проти Росії має бути за рівноцінної участі інших партнерів – Тіллерсон

Американський держсекретар Рекс Тіллерсон наголосив, що посилення санкційних обмежень проти Російської Федерації можливе за умов, що такою ж буде участь інших союзників, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Тіллерсон відмітив, що санкції можна назвати практичним інструментом, але вони не будуть ефективними, якщо вони будуть односторонніми. Саме тому Тілеррсон виступає прихильником багатосторонніх санкційних обмежень. Держсекретар наголосив, що в разі, якщо Вашингтон буде думати про запровадження додаткових санкцій, то американська сторона очікуватиме аналогічних дій і від інших союзників. Рекс Тіллерсон вважає, що «санкційні обмеження мають здійснювати ефективний тиск, адже саме цього і прагнуть всі сторони, однак односторонніми кроками до цього не прийти, в такому разі санкції будуть неповноцінними і президент Російської Федерації усвідомлюватиме, що вони такими і є».
Вато нагадати, що раніше Рекс Тіллерсон наголошував, що нинішні відносини між Вашингтоном та Москвою стають дедалі гіршими, однак в США готові працювати над їх стабілізацією.