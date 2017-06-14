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У США розстріляли конгресмена

У США розстріляли конгресмена
В американському місті Александрія, що розташоване в штаті Вірджинія за 11 кілометрів від Вашингтона, було поранено декілька осіб в результаті збройного нападу чоловіка, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Стрілянина відбулась під час благодійного тренування на бейсбольному полі. В результаті цього інциденту було поранено конгресмена від Республіканської партії Стіва Скеліза та його помічників. На місце відразу приїхали поліцейські. З’ясувалось, що нападником виявився, 66-річний громадян США Джеймс Ходкінсон. Згодом представник Республіканської партії сенатор Майк Лі надав журналістам інформацію, що нападника було ліквідовано. Слідчі наразі встановлюють всі обставини стрілянини.

Варто відмітити, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву з приводу цього інциденту. Глава держави підтвердив інформацію про те, що зловмисник помер від отриманих поранень. Також Трамп розповів, що поранений конгресмен нині знаходиться в стабільному стані, як і двоє поліцейських, які зазнали поранень під час стрілянини.
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