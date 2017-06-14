NBC сообщает, что Сенат США готовит новые санкции против России, связанные с ее вмешательством в выборы президента США. И в первом же абзаце высказывает предположение, что этот шаг заставит хозяина Белого дома Дональда Трампа наложить вето на эти санкции, потому что он, мол, не высказывался в их поддержку. Об это на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Луканов.
По его словам, Трамп сам уже традиционно избегает критики президента РФ Владимира Путина, но его администрация занимает жесткую позицию в отношении России в Украине: верните Крым и заберите войска из Донбасса – тогда снимем санкции. Тем не менее, NBC без конкретных фактов высказывает подозрение, что Дональд Трамп может наложить вето, подчеркивая тот факт, что американский президент имеет свои обязательства перед Кремлем, которые нарушить не может.
«Это просто-таки образец беспристрастности. Я на днях написал, что Дональд Трамп подписал бюджет, в котором Абхазия и Южная Осетия признаются оккупированными Россией территориями и всем фондам запрещено поддерживать их. Почему NBC промолчало об этом факте неизвестно», – отмечает Юрий Луканов.