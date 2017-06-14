Эксперт прокомментировал планы США относительно санкций против России

По мнению эксперта-международника Максима Яли, достигнутое в американском Конгрессе соглашение, предусматривающее расширение антироссийских санкций, имеет отношение к предоставленным бывшим главой ФБР Джеймсом Коми показаниям. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».
«В свое время представители Республиканской партии были против данного проекта закона, в то время, как в Демократической партии и часть яструбов-республиканцев его поддерживали. В целом, Республиканская партия пыталась тянуть время, что давало шанс Дональду Трампу на достижение договоренностей с Владимиром Путиным. Почему это именно сейчас произошло? Вся причина в показаниях Коми. Помимо этого, планируется провести слушания генерального прокурора Джеффа Сешнса. Республиканцам стало понятно, что дело становится весьма серьезным», – отметил Яли. Эксперт добавил, что республиканцы, поддерживая проект закона об усилении антироссийских санкций, пытаются доказать, что никак не связанны с Кремлем.
«Еще неясно, к чему приведут показания Макйла Флинна бывшего советника Трампа. В связи с этим республиканцам нужно разработать новый план действий, если нынешняя ситуация для Трампа обернется серьезными последствиями», - сделал вывод Яли.