Сенаторы не дали Трапму поздравить Путина с Днем России

Популярный в Украине блогер и политический аналитик Соломон Манн в своем блоге пишет о том, что отношения США с Россией продолжают оставаться весьма накаленными. Впервые с 1992 года США не поздравили Россию с национальным праздником «Днем России». Такой шаг некоторые политологи уже успели охарактеризовать, как игру президента США Дональда Трампа, политтехнологи которого советуют президенту в публичной сфере быть более жестким по отношению к России и президенту Путину, но никто не говорит, что за кулисами Трамп и Путин не обмениваются любезностями.
Соломон Манн отмечает, что в тоже время не мало мировых лидеров все же адресовали свои поздравления Путину, в частности премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который поздравлял Путина весьма тепло, также поздравили российского президента почти все европейские лидеры.
Как пишет Манн, несмотря на то, что прямая опасность для Трампа быть обвиненным в том, что он имеет конфликт интересов в России, исчезла, однако часть сенаторов-республиканцев блокируются с демократами чтобы не дать президенту Трампу вести ту политику, которую он обещал в предвыборных обещаниях. Госсекретарь Рекс Тиллерсон предупредил сенаторов, что они переступают черту разумного, пытаясь лишить президента права осуществлять внешнюю политику.