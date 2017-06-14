Генпрокурор США під присягою запевнив у відсутності зв’язків з Росією

Генпрокурор США під присягою запевнив у відсутності зв'язків з Російською Федерацією. Як повідомляє replyua.net, Джеффу Сешнс довелося з клятвою запевняти сенаторів у відсутності будь-яких зв'язків з Москвою. Щоб обілити своє ім'я, Генпрокурор дав свідчення під присягою.
Раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про таємні зустрічі Сешнса з російськими дипломатами. На це Генпрокурор США відповів, що у нього були кілька зустрічей з послом Росії Сергієм Кисляком, але це були робочі зустрічі, які ніхто ні від кого не приховував, і зовсім точно, на цих зустрічах не обговорювалися жодні таємні змови. «Це огидна брехня!», - сказав Сешнс у відповідь на звинувачення в змові з російськими посадовими особами. Генпрокурор також заступився за президента Дональда Трампа, підкресливши, що у Генеральної прокуратури немає фактів будь-якої змови Трампа з росіянами.
При цьому відповіді Сешнс не всіх задовольнили. Зокрема, сенатор Хайнріх висунув Генпрокурору звинувачення у відсутності бажання відповідати на питання. «Ви не можете відповісти на поставлені питання і заважаєте розслідування. Ваше мовчання говорить краще за слова», - сказав сенатор. Відзначимо, що Генпрокурор США виступив перед сенаторами під час обговорення російського втручання в президентські вибори в минулому році.