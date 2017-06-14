Росія хоче посіяти хаос - Меттіс

Керівник американського міністерства оборони Джеймс Меттіс вважає, що нинішні дії Російської Федерації націлені на поширення хаосу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Окрема, дії російської сторони націлені на міжнародні відносини та розірвання міжнародних альянсів. Очільник Пентагону переконаний, що в Кремлі дотримуються такого типу політики, що в разі, якщо порушується міжнародній порядок, то це точно буде на користь для Москви. Крім того, американський посадовець вважає, що такі дії Росії націлені не лише на Європейський Союз чи Сполучені Штати Америки, а загалом на багатосторонні альянси, які навпаки працюють для стабілізації в усьому світі.
Варто нагадати, що днем раніше Джеймс Меттіс зазначав, що сьогоднішня політика Російської Федерації вказує на те, що у Москві взагалі не бажають будувати відносини з Вашингтоном на позитивному рівні. Щоправда Меттіс також відмічав, що сторони таки продовжують пошуки спільної мови, але ситуація складається таким чином, що Володимир Путін прагне бачити в США стратегічного конкурента.