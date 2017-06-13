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У Конгресі хочуть заслухати особистого адвоката Трампа з приводу зв’язків з Москвою – ЗМІ

У Конгресі хочуть заслухати особистого адвоката Трампа з приводу зв’язків з Москвою – ЗМІ
Особистого адвоката американського президента Дональда Трампа Майкла Коена викликають га слухання до палати представників Сполучених Штатів Америки, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію американським ЗМІ Майкл Коен підтвердив особисто. Відомо, що бажання заслухати приватного правозахисника президента пов’язано з розслідуванням стосовно російського втручання в американські президентські вибори в минулому році та з’ясуванні, чи дійсно передвиборчий штаб Дональда Трампа підтримував якісь контакти з російськими посадовцями. Заплановано, що Коен має прибувати на слухання, які відбудуться в Комітеті, що опікується питаннями розвідки нижньої палати Конгресу 5 вересня.

Щоправда у самому комітеті цю інформацію коментувати відмовились. Голова комітету з питань розвідки Майкл Конавей заявив, що він не буде коментувати деталі роботи комітету. Що ж стосується Коена, то раніше представники британської розвідки повідомляли, що адвокат належить до близького оточення Дональда Трампа, що дійсно також контактували з першими особами Росії.
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