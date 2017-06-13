Відносини з Москвою погіршуються - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон вважає, що відносини між Вашингтоном та Москвою досягли безпрецедентно низького рівня і надалі лише продовжують погіршуватись, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Однак навіть за таких умов американський держсекретар дотримується ядумки, що варто докласти зусилля для стабілізації відносин між двома країнами. Зокрема, Тіллерсон повідомив, що наразі існують підстави, які стимулюють до поновлення американсько-російських відносин, адже це в прешу чергу відповідає інтересам Вашингтону. Крім того, американський політик відмітив, що він не бажає, аби між країнами перервався канал діалогу, що нині є стосовно сирійського та українського питань. При цьому слід зазначити, що в травні Тіллерсон зазначав, що відносини між американським і російським урядами не можна перезавантажити чи розпочати з чистого аркуша.
Варто нагадати, що раніше керівник Міністерства оборони США Джеймс Меттіс заявляв, що нині відсутні конкретні ознаки того, що Москва намагається або хоче поліпшити відносини з Вашингтоном. На думку Меттіса, Росія та президент Путін навпаки намагаються стати для американців стратегічним конкурентом.