У США розповіли, які перспективи відносин з Росією

Керівник американського міністерства оборони Джеймс Меттіс вважає, що на сьогоднішній день відсутні будь-які ознаки того, що Російська Федерація має наміри будувати позитивні відносини зі Сполученими Штатами Америки, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Меттіс зауважив, що про це свідчить політика російського президента Володимира Путіна. Однак навіть за таких умов очільник Пентагону відмітив, що Вашингтон та Москва продовжують шукати спільну мову, а тому він не вважає, що позитивних відносин між країнами неможливо досягти. Водночас міністр оборони США висловив думку, що наразі глава Російської Федерації Володимир Путін має наміри стати для США стратегічним конкурентом, тому Вашингтону «доведеться якимось чином справлятися з цим». Серед основних розбіжностей, які мають американська влада та російське керівництво, зокрема, і питання, що стосується ситуації в Сирії.
Варто нагадати, що раніше голова Пентагону Джеймс Меттіс заявляв про готовність США надіслати на територію Балтійських країн додаткову військову техніку на час, поки в регіоні будуть проходити військові навчання Російської Федерації.