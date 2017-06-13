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В Сенате США согласован проект закона об усилении санкций против России

В Сенате США согласован проект закона об усилении санкций против России
Американские сенаторы заявили о достигнутом соглашении двух палат относительно проекта закона, которым предусматриваются новые антироссийские санкции в связи с вмешательством Кремля в выборы президента США в 2016 году, сообщает replyua.net. Этим же законом закреплены ранее введенные ограничения против РФ из-за военной агрессии на Донбассе.

По информации Радио Свобода, сенаторы от Республиканской и Демократической партии, представляющие комитет по международной политике и банковский комитет, дали согласие на принятие поправки, которая будет прописана в проекте закона о санкциях по отношению к Ирану. Этот закон также распространит действие санкций против России в связи с нарушением Москвой прав человека и обеспечение оружием войске сирийского президента Башара Асада. Что касается санкций, связанных с вмешательством России в выборы президента США, то они будут распространяться по отношению к «лицам, причастным к злонамеренной киберактивности от имени российского правительства».

По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, Вашингтон подобными санкциями отправит Москве «сильное заявление от двух партий».
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