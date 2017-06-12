У США знову винесли невтішний вирок для міграційного указу Трампа

Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення про те, щоб залишити попереднє рішення суду нижчої інстанції щодо заборони міграційного указу президента Дональда Трампа, чинним, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Слід відзначити, що це вже був другий указ Трампа, який визнано більш м’яким щодо жителів мусульманських країн, яким забороняється в’їзд на територію США. В новій версії документу з переліку країн, яких стосується президентське розпорядження, було виключено Ірак, а також зазначалося, що заборона на перетин американського кордону не буде діяти для тих, хто вже встиг отримати візу чи грінкарту до того, який зазначений документ набув чинності. Однак і цей указ було заблоковано американськими судами, зазначаючи, що цей документ порушує американську конституцію, в якій зазначено, що федеральний уряд не має права віддавати перевагу якійсь із релігій, тобто заборона для мусульман є прямим порушенням.
Щоправда представники адміністрації президента повідомляють, що вони збираються і надалі відстоювати право на введення в дію указу Дональда Трампа у Верховному суді.