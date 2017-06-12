У США зробили заяву щодо Росії

У Білому домі не випустили з огляду події, що сколихнули Росію 12 червня, де цього дня пройшли численні антикорупційні мітинги, внаслідок яких було затримано сотні активістів, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Речник американського президента Шон Спайсер виступив з закликом до Москви, аби всі затримані під час акцій протесту громадяни були звільнені. Спайсер наголосив, що росіяни заслуговують на уряд, який буде готовий підтримати відкритий ринок ідей та структури держуправління, що будуть прозорими та підзвітними в своїй діяльності. Представник Дональда Трампа підкреслив, що затримання російськими силовиками журналістів та мирних протестувальників у Вашингтоні вважають жорстким порушенням демократичних цінностей і надалі Сполучені Штати Америки будуть спостерігати за розвитком ситуації.
Варто нагадати, що сьогодні в РФ до Дня Росії фондом опозиційного політика Олексія Навального було організовано антикорупційні мітинги в різних містах країни. Загалом під час акцій було затримано більше 1,5 тисяч осіб. Не минулося без затримання і для самого Навального. Щоправда він навіть не встиг потрапити на акцію, адже за ним силовики приїхали до під’їзду його будинку.