Американський політолог пояснив, чому світ не дочекається відставки Трампа

Президент США Дональд Трамп добровільно не піде у відставку у зв'язку з низкою скандалів , які обрушилися на нього. Американський лідер відомий своїми бійцівськими якостями і просто так здаватися він не збирається. Як передає replyua.net, про це в ефірі «Обозреватель. LIVЕ» заявив американський політолог, директор неурядової організації For a free Ukraine Джейсон Смарт.
За його словами, в розпорядженні у президента Сполучених Штатів сильний козир - його політична сила контролює парламент країни. «Республіканська партія має більшість в Конгресі і в Сенаті США, це партія Трампа. Вони не будуть голосувати проти нього», - зазначив експерт. Смарт допустив погіршення ситуації, але це не буде носити критичний характер. Водночас політолог вважає, що теоретично Трамп може піти у відставку, однак це малоймовірно. «Це людина, яка любить воювати. Любить працювати. Він сильна людина і він не буде йти», - нагадав Смарт.
Як відомо, у Сполучених Штатах кілька міст вимагають імпічменту Трампа. У свою чергу генпрокурори двох штатів зажадали притягнути американського президента до кримінальної відповідальності.