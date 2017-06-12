Колишній прокурор Манхеттену розповів про дивні дзвінки Трампа напередодні звільнення

Колишній прокурор Манхеттена Пріт Бхарара заявив, що президент США Дональд Трамп звільнив його після відмови відповісти на особистий телефонний дзвінок. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. Бхарара розповів, що після перемоги на виборах Трамп кілька разів дзвонив йому особисто. При цьому екс-прокурор вважає ці дзвінки були незвичайними, оскільки попередній президент Барак Обама не дзвонив йому особисто жодного разу.
Бхарара повідомив про дзвінки генеральному прокурору. Він сказав, що йому здалося, ніби Трамп хоче встановити якісь відносини. На третій дзвінок Трампа, через два дні після інавгурації, Бхарара не відповів і не передзвонив, і буквально через добу після цього його - разом з ще 45 співробітниками - попросили піти у відставку. На його думку, між прокурорами і президентом має бути «якась дистанція».
Бхарара був учасником слухань в конгресі, де виступав екс-директор ФБР Джеймс Комі, з яким вони підтримують дружні стосунки. Колишній прокурор сказав, що після розповіді Комі про спілкування з Трампом у нього виникло «почуття дежа-вю». Бхарара потрапив в «100 найвпливовіших людей у світі» за версією журналу «Time» в 2012-му, роком раніше отримавши звання «Персона року» від газети India Abroad.