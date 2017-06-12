валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США

Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США
У Пуерто-Ріко оголошений референдум, на якому громадяни країни повинні вирішити її подальшу долю, інформує replyua.net. Незважаючи на те, що результати голосування не є обов'язковими для втілення в законодавчих норм, саме ними місцеві політики і будуть керуватися в своїх подальших діях, вважають експерти. Близько 3 мільйонів пуерторіканців мігрували до Сполучених Штатів і отримали там паспорти, які, втім, також не надають їм всіх цивільних прав.

Нинішній референдум має на меті запитати у громадян Пуерто-Ріко, чи хочуть вони, щоб їх країна залишилася в колишньому статусі, стала незалежною або ж увійшла в США на правах повноправного штату. Ймовірно, останній варіант відповіді був би для багатьох найкращим. Але тут рішення народу і уряду Пуерто-Ріко замало - потрібно, щоб ще і в Вашингтоні прийняли аналогічне. А це малоймовірно.

За інформацією, опублікованою в ЗМІ, борги Пуерто-Ріко вже досягли 70 млрд. доларів США. Економіка країни не здатна впоратися з такою величезним навантаженням. А ось для Сполучених Штатів це дрібниці. Якщо припустити, що Пуерто-Ріко з окремої держави перетвориться в штат, губернатор тут же оголосить про його банкрутство, і проблему боргів тоді вирішуватимуть на федеральному рівні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
29616

Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської

11 июн 2017
13012

«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою

11 июн 2017
11741

Блогер: слушая нытье Червоненко на Россия-1, так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?»

Известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что много украинцев успели посмотреть видео с Киселевской телепопомойки канала Россия-1, где Евгений

11 июн 2017
9529

Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

В российских средствах массовой информации новость об официальном начале действия безвизового режима между Украиной и ЕС оказалась практически выпущенной из информационной ленты, подобно конкурсу

11 июн 2017
7979

Журналіст розповів, як відреагували жителі окупованих територій Донбасу на безвіз

Журналіст Денис Казанський поділився в соціальній мережі Facebook інформацією, як відреагували жителі так званої «ДНР» на запуск безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, інформує

Последние новости

Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»

У Путина есть поводок: дипломат рассказал, почему РФ не отпустит Украину

Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану

Журналист: пока я вижу в россиянах страну социапатов, которые любят убивать и умирать, а жить и любить не умеют

В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо

Блогер пояснив, чому будувати неякісні дороги мегаприбутково і як це пов'язано з лікарями і вчителями

Журналист рассказал, почему любые переговоры с Россией бессмысленны

Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов

Москва может заявить, что в мире создалась еще одна ДНР

У Лондоні не підтверджують скасування візиту Трампа

Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт

Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США

Пуэрто-Рико опять проголосовал за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатом

НАТО зацікавлене у вступі України до Альянсу – Ірина Луценко

У Держприкордонній службі повідомили про результати першого дня безвізу

Аналітик: українські «експерти» та кремлівські пропагандисти в ауті – Нацфронт Ле Пен матиме не більше 10 депутатів

У Сенаті США анонсували прийняття закону, який покарає Росію

Манн: террористы пробуждают в европейцах совесть, именно так можно объяснить уверенную победу партии Макрона

Завдяки безвізу український паспорт піднявся у світовому рейтингу

МАУ повідомила про план запустити рейс до Торонто

 Новости за день