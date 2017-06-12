Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США

У Пуерто-Ріко оголошений референдум, на якому громадяни країни повинні вирішити її подальшу долю, інформує replyua.net. Незважаючи на те, що результати голосування не є обов'язковими для втілення в законодавчих норм, саме ними місцеві політики і будуть керуватися в своїх подальших діях, вважають експерти. Близько 3 мільйонів пуерторіканців мігрували до Сполучених Штатів і отримали там паспорти, які, втім, також не надають їм всіх цивільних прав.
Нинішній референдум має на меті запитати у громадян Пуерто-Ріко, чи хочуть вони, щоб їх країна залишилася в колишньому статусі, стала незалежною або ж увійшла в США на правах повноправного штату. Ймовірно, останній варіант відповіді був би для багатьох найкращим. Але тут рішення народу і уряду Пуерто-Ріко замало - потрібно, щоб ще і в Вашингтоні прийняли аналогічне. А це малоймовірно.
За інформацією, опублікованою в ЗМІ, борги Пуерто-Ріко вже досягли 70 млрд. доларів США. Економіка країни не здатна впоратися з такою величезним навантаженням. А ось для Сполучених Штатів це дрібниці. Якщо припустити, що Пуерто-Ріко з окремої держави перетвориться в штат, губернатор тут же оголосить про його банкрутство, і проблему боргів тоді вирішуватимуть на федеральному рівні.