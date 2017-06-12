У Сенаті США анонсували прийняття закону, який покарає Росію

Вже цього тижня у верхній палаті американського сенату буде прийнято закон про нові санкції по відношенню до Ірану, і до поправок до нього перекачається введення додаткових санкцій проти Росії у зв’язку з її втручанням у вибори в США. Як інформує replyua.net, відповідну заяву під час інтерв'ю CBS оприлюднив член Сенату Конгресу Ліндсі Грем (від штату Південна Кароліна), який представляє Республіканську партію.
«Цього тижня ми приймемо законопроект, який карає Росію за втручання в наші вибори. Через їхні дії було комітет Демократичної партії Листи Подести, це були росіяни. Вони забезпечують зброєю талібів, аби вбивати американських солдатів. Вони вступили в змову з Асадом, щоб він міг зберегти свою хімічну зброю», - заявив Грем. Крім того, він додав що Росія є співучасницею хімічних атак Асада в Сирії. Сенатор висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий.
«Будь-який член Конгресу, який не бажає покарати Росію за те, що вони зробили є зрадником демократії. І якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію», - стверджує республіканець. У відповідь на питання про те, як, на його думку, надійде Трамп, якщо законопроект дійсно буде прийнятий і Сенатом, і Палатою представників, Грем сказав: «Я думаю він підпише його. І якщо він цього не зробить, ми маємо намір подолати його вето».