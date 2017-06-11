Трамп скасував візит до Великобританії

Американський президент Дональд Трамп відклав запланований на другу половину 2017 року візит до Лондона. Як передає replyua.net, про це повідомила в неділю газета The Guardian. Відповідну інформацію Трамп повідомив британському прем'єру Терезі Мей в телефонній розмові, яка відбулася напередодні.
Причиною, як зазначила The Guardian, є побоювання, що в ході візиту в Великобританії пройдуть протести проти американського президента. Він готовий буде відвідати Лондон тоді, коли британці підтримають його приїзд. Офіційного підтвердження цієї інформації не надходило. У той же час міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що не бачить причин для скасування візиту. Представник Білого дому Шон Спайсер повідомив, що Трамп все ж має намір нанести візит.
Раніше Дональд Трамп після теракту в Лондоні заочно посварився з мером Лондона Садіком Ханом. Трамп вирвав з контексту його слова, і Хан жорстко розкритикував американського президента. Хана підтримали британські політики, а також посол США у Великобританії. Крім того, The Guardian написала редакційну колонку з вимогою скасувати візит Трампа.