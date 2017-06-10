Трамп лаконично прокомментировал откровения экс-директора ФБР: он лжец

Во время общения с американскими журналистами президент США Дональд поделился свои мнение относительно показаний под присягой уволенного им директора ФБР Джеймса Коми. Экс-директор ФБР рассказывал в Конгрессе о том, что Трамп потребовал от него прекратить расследование дела о связях с Кремлем Майкла Флинна, бывшего советника по безопасности Трампа, который был уволен за ложь.
На вопрос журналистов о том, есть ли запись их разговора в Белом доме Трамп ответил двузначно, уйдя от прямого ответа. Американский президент не подтвердил и не опроверг существование записи, но сказал, что Коми врет. Его спросили, готов ли он под присягой давать показания. Трамп сказал: да, но добавил, что не считает это нужным, ведь он того Коми едва знает, чтобы вступать в публичные дискуссии и что-то доказывать.
Следует напомнить, что Трамп в твиттере после отставки Коми, когда тот начал критиковать Трампа со ссылкой на их беседу, намекнул, что у него есть запись их разговора. Сейчас же становится понятно, что никакой записи нет и Трамп просто блефовал, пытаясь напугать экс-директора ФБР.