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Трамп не считает Росиию угрозой, но готов применить 5-ю статью североатлантического договора в случае необходимости

Трамп не считает Росиию угрозой, но готов применить 5-ю статью североатлантического договора в случае необходимости
Украинский журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что сегодня на лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис давали брифинг. Большой упор был сделан на финансировании НАТО. Трамп поздравил румынского коллегу с тем, что Румыния первая страна, которая согласилась увеличить расходы на НАТО более чем два процента ВВП.

Блогер напоминает, что Трамп на саммите НАТО в Брюсселе критиковал НАТО за то, что они члены Альянса не доплачивают в организацию, не платят 2 процента ВВП. После его речи, которую газеты называли не дипломатической, натовцы зашевелились и ґенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он надеется, что страны НАТО поддержат инициативу и отчитаются об увеличении военных расходов.

«Интересный момент. Журналисты обратили внимание на то, что в Европе Россию считают угрозой и спросили, что Трамп об этом думает, а также спросили, готовы ли США применить статью 5-ю североатлантического договора в случае необходимости. Напомню, что статья 5 предусматривает защиту членов НАТО в случае нападения на одного из них. Трамп сказал, что безусловно они готовы применить статью 5, но ни слова не сказал о российской угрозе. Он удивительным образом избегает критики России, хотя при этом США занимают четкую позицию: вернуть Крым и вывести войска из Донбасса», – написал Юрий Луканов.
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