Мелания Трамп подозревается в изменах супругу

Моника Бирн, известная американская писательница, на своей странице в Твиттере разместила большой пост, где она утверждает, что Мелания Трамп изменяет своему супругу, президенту США, информирует replyua.net. По словам Бирн, уже много лет ходят слухи о том, что якобы первая леди США состоит в близкой связи с начальником охраны дорогого бутика ювелирных украшений «Тиффани».
Писательница при этом отмечает, что именно по этой причине Мелания так отчаянно сопротивляется переезду в Вашингтон, поскольку будет находиться вдали от своего любовника. «Говорят, что уже на протяжении нескольких лет у Меланьи роман с начальником охраны Tiffany's в Trump Tower», пишет Бирн. Также она утверждает, что Дональду Трампу давно известно о неверности жены, однако он заключил с Меланией договоренность – прока он будет находиться в должности президента, Мелания не станет подавать на развод.
«У них было соглашение (письменное, я думаю): если Дональд Трамп проиграет выборы, они разведутся. Но он выиграл», уверена писательница. Она заявляет, что измены Мелании – это правда, но она не может раскрыть источник, от которого она все узнала.