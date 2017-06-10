Платон: Джеймс Коми запустил процедуру импичмента Трампу

Евгений Платон, известный бизнесмен, в блоге на Гордоне прокомментировал показания, которые Джеймс Коми, бывший глава ФБР, дал на днях в Сенате, информирует replyua.net.
По его словам, Дональд Трамп пока затаился и не дает никаких комментариев, однако Коми уже запустил процедуру импичмента президенту. «Поскольку слушания были назначены на 10 утра по местному времени, по такому случаю бары открылись раньше обычного и предлагали гостям свои фирменные коктейли Covfefe, "КГБ" с калуа, имбирем и бренди, "Импичмент" с персиковым шнапсом и мятным ликером, разливали водку по пять долларов, подавали сандвичи "ФБР", а также утренний Коми-кофе», пишет Платон. Он отметил, что Коми был выше всяких похвал.
«Он надел терновый венец слабого, говорящего правду. Именно это и добьет крутого парня Трампа. По вопросу вмешательства России в президентские выборы американцы больше доверяют Джеймсу Коми, чем Дональду Трампу», добавил Платон. Напомним, что бывший глава ФБР заявил, что нисколько не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы в США.