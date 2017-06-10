Умерла Гленн Хедли – причины смерти не разглашаются

В Нью-Йорке на 63-ом году жизни скончалась Гленн Хедли, известная голливудская актриса. Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, причины смерти родственники актрисы на разглашают.
«С глубоким прискорбием подтверждаем, что Гленн Хедли ушла из жизни. Мы просим проявить уважение к ее семье в это трудное время», - выступили с заявлением представители Хедли. Актриса стала известной после того, как в восьмидесятых годах на экраны всего мира вышла кинокомедия «Отпетые мошенники», где она сыграла одну из главных ролей. Также в этой картине снимались Стив Мартин и Майкл Кейн. Однако в США Хедли стала знаменитой после фильма «Дик Трейси», где она сыграла Тесс Трухарт. Актриса дважды номинировалась на премию «Эмми». Снималась в картинах «Завтрак для чемпионов», «Опус мистера Холланда», «Сержант Билко», «Звезда сцены».
В последнее время работала на съемочной площадке телепрограммы Future Man для телеканала Hulu. С конца девяностых годов Хедли снималась только в независимых фильмах. Состояла в браке с Джоном Малковичем в восьмидесятых, а в начале девяностых вышла замуж за Байрона МакКаллока, с которым и прожила до своей смерти.