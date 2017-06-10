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Трамп зробив першу важливу заяву щодо НАТО

Трамп зробив першу важливу заяву щодо НАТО
Американський президент Дональд Трамп зробив першу заяву, в якій він наголосив, що Сполучені Штати Америки залишаться віданні п’ятій статті Північноатлантичного договору, якою встановлюється, що напад на країну-члена НАТО є нападом на весь Альянс, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку позицію Вашингтону глава США озвучив в п’ятницю, 9 червня. Дональд Трамп наголосив, що членство Сполучених Штатів Америки в Північноатлантичному альянсі означає, що Вашингтон має наміри захищати. Однак він також підкреслив, що для того, щоб забезпечити потужність НАТО, варто, аби було надано відповідного рівня фінансування.

Американський президент в такий спосіб вкотре нагадав на необхідності дотримуватись необхідного мінімуму фінансування оборонної сфери для всіх країн-членів НАТО. Зокрема, мова йде про те, щоб кожна країна-член Альянсу вийшла на рівень 2 % ВВП фінансування військової сфери. Різкі заяви щодо важливості цього пункту домовленостей між членами НАТО звучали від Дональда Трампа і раніше. Крім того, під час передвиборчої кампанії тоді ще кандидат в президенти США Трамп заявляв, що вважає НАТО застарілою структурою. Однак згодом 45-й глава США змінив своє рішення і останню заяву щодо 5 статті експерти називають напрочуд важливою для майбутньої політики США щодо НАТО.
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