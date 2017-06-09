Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Американський президент Дональд Трамп планує подати до Міністерства юстиції США та юридичного комітету Сенату скаргу на колишнього очільника ФБР Джеймса Комі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Наразі відомо, що особистий адвокат американського президента Марк Касовіц вже почав підготовку відповідного звернення. Зокрема, є інформація, що скарга Трампа буде стосуватись того, що Комі розповів стороннім особам подробиці особистих розмов з ним. Відомо, що днем раніше, Джеймс Комі на слуханнях в Сенаті Сполучених Штатів Америки зізнався, що він відправив представникам ЗМІ через близького товариша записку, в якій нібито містилися секретні деталі його зустрічі з Трампом в кінці січня цього року.
Варто нагадати, що в четвер, 8 червня, в Сенаті США відбулися кількагодинні слухання, на які був запрошений звільнений Дональдом Трампом екс-директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі. Він розповів відомі йому деталі розслідування, а також повідомив, що напряму президент США не просив його зупинити розслідування щодо зв’язків штабу Трампа з Росією.