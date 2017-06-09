Трамп обвинил Коми в раскрытии важной информации

Глава Белого дома Дональд Трамп, после окончания выступления перед сенаторами Джеймса Кома по «делу России», сообщил, что бывший руководитель Федерального бюро расследования скрывает секретную информацию. Об этом сообщает replyua.net. Трамп подчеркнул, что, несмотря на существование такого большого количества неправдивой информации и обмана, в конечном итоге удалось добиться полного возмездия. «И вот, Коми раскрыл секретные сведения», - подчеркнул Трамп.
Стоит напомнить, что в свое время Марк Касовиц, адвокат Трампа, сообщил, что Джеймс Коми является одним из источников для утечки в СМИ информации.
В свое время экс-руководитель Федерального бюро расследования Джеймс Коми заявил, что Российская Федерация прибегла к вмешательству в выборы американского президента. Соответствующую информацию высокопоставленный чиновник предоставил в ходе проведения открытых дебатов в комитете американского сената по вопросам разведки, который, собственно, и занимается расследованием фактов вмешательства Кремля в выборы главы Белого дома. Вместе с тем, он отметил, что Россия не повлияла на окончательные итоги голосования.