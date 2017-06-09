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Дипломат рассказал, остался ли шанс импичмента Трампу после откровений экс-директора ФБР

Дипломат рассказал, остался ли шанс импичмента Трампу после откровений экс-директора ФБР
Украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebookпишет о том, что экс-директор ФБР Коми «растоптал» все то, что возможно еще оставалось от репутации президента США Трампа. Коми фактически признал, что считал и считает Трампа лжецом, поэтому делал письменные записки о своих частных беседах с президентом США.

По словам дипломата, с точки зрения права, скорее всего, Трамп выдохнул с облегчением. Незаконных приказов Трамп не отдавал, хотя, по мнению Коми, его увольнение так или иначе связано с желанием Трампа повлиять на ход расследования дела о российском вмешательстве в выборы президента США. Тем не менее мысль Коми останется его личным мнением, а заявление Коми, что Трамп не отдавал незаконных приказов станет юридическим фактом.

Богдан Яременко отмечает, что политическая ситуация вокруг Трампа остается сложной и ухудшается, в то же время правовая ситуация вокруг Трампа остается стабильной. Сейчас президенту США в правовом плане ничто не угрожает, а вот правовая ситуация самого Коми значительно хуже. Он признал, что стал источником утечки этих записок в СМИ. Теперь независимый прокурор будет решать, было ли это нарушением закона, в частности, были эти записки Коми собственностью федерального правительства, незаконно переданными сторонним лицам.
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