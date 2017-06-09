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Трамп признал, что его команда сегодня в осаде, но это скоро закончится

Трамп признал, что его команда сегодня в осаде, но это скоро закончится
Израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что спикер палаты представителей американского конгресса Пол Райан вступился за президента США Трампа и заявил, что экс-директор ФБР Коми сгущает краски. Даже, если Трамп и сказал что-то Коми, то это случилось лишь из-за его неопытности в административной деятельности. «...Он никогда не работал в администрации Конгресса или президента и не знает этики отношений между спецслужбами и администрацией, он новый в этой системе...», – отметил Райан.

По мнению Соломона Манна, зря Райан это сказал, потому что Трамп ведь отрицает то, что говорит Коми, какой смысл опускаться до гипотетического «если даже сказал»? Это только вредит имиджу Трампа и выглядит глупо. «В любом случае нашлись и более умные люди. «Сегодняшние показания доказали, что мы все знаем: президент Трамп не находится под следствием, до сих пор нет доказательств сговора, и он не мешал расследованию», сказала председатель Ронна МакДэниел. «Никому больше не нужен Джеймс Коми, и его показания сегодня были просто последней попыткой спасти свое лицо перед американским народом», – отметил эксперт.

По его словам, бывший губернатор Майк Хаккаби также вступился за Трампа, заявив: «Коми прекрасно раскрыл комиссии свои собственные ошибки и недостатки, а не президента». Многие аналитики также говорят, что Коми на слушаниях выглядел весьма жалко, нес чепуху про свои эмоции про то, как он растерялся, как он ужаснулся и так далее. При этом на прямые вопросы от конгрессменов отвечал путано и не по существу. «Мне кажется команда Трампа добилась именно того чего хотела. Как сказал сегодня Трамп «...пока что мы в осаде. Но это скоро закончится...», – подытожил Манн.
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