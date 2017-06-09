Трамп-младший о показаниях Коми: это полный бред

Дональд Трамп-младший, сын американского президента, отреагировал на заявления Джеймса Коми, прозвучавшие накануне в Сенате. Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере сын Трампа отметил, что показания бывшего главы ФБР являются полным бредом.
Что касается Дональда Трампа-старшего, то пока он еще не комментировал все заявления Коми. «Слова о Флинне – это полный бред, если в контексте – два мужчины говорили о третьем, которого оба хорошо знают. Я понимаю это как: «Я надеюсь, что ничего не случится, но делай свою работу». Очень далеко от любого рода принуждения или влияния и, конечно, препятствия! Зная моего отца в течение 39 лет, когда он приказывает или говорит вам что-то делать, то в этом нет никакой двусмысленности, вы точно будете знать, что это значит», подчеркнул сын Дональда Трампа.
Напомним, что Коми заявил о полной уверенности в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Причем, такое заявление звучало под присягой. Кроме того, бывший глава ФБР признался, что президент Трамп требовал прекратить расследование против Майкла Флинна, и Коми отметил, что был шокирован таким требованием.