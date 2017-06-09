Адвокат Трампа заперечив слова Комі

Особистий правозахисник нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональдам Трампа Марк Касовіц заявив, що глава держави не вимагав жодного разу від екс-керівника ФБР Джеймса Комі бути йому відданим, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Адвокат зазначив, що Трамп також не просив колишнього керівника американського відомства зупинити розслідування, що стосується екс-радника президента з національної безпеки Майкла Флінна і його контактів з російськими посадовцями. Це стосується і будь-яких інших розслідувань, підкреслив Касовіц. Не минулося і без звинувачень на адресу Джеймса Комі. Адвокат Трампа заявив, що саме екс-директор ФБР винний в тому, що деяка секретна інформація щодо розслідувань, з’явилася в пресі.
Варто нагадати, що під час слухань у Сенаті Комі висунув звинувачення Трампу у зведенні наклепу на ФБР. Джеймс Комі підкреслив, що американський президент вдався до обмовлення як його самого, так і Федерального бюро розслідувань зазначаючи, що відомство нібито не справляється з тими завданнями, які воно має. Пізніше речниця адміністрації президента Сара Сандерс заявила, що такі звинувачення Комі є безпідставними.