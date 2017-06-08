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У Білому домі сказали, доки діятимуть санкції проти Росії

У Білому домі сказали, доки діятимуть санкції проти Росії
У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки прокоментували запроваджені Вашингтоном санкції проти Москви через дії РФ в Україні в контексті імовірного російського втручання у вибори в 2016 році, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Речниця Сара Сандерс наголосила, що Вашингтон наполягає на тому, що американські санкції проти Російської Федерації запроваджені напередодні будуть діяти до тих пір, поки в Україні досі не буде розв’язана криза. Це питання Сандерс прокоментувала в ході обговорення можливого втручання РФ в американські вибори. Спікер Білого дому відмітила, що Дональд Трамп «має серйозне ставлення до виборчого процесу США».

Варто нагадати, що раніше в Білому домі запевняли, що Вашингтон не планує скасовувати санкції проти РФ, які було впроваджено після анексії Криму. Представник президентської адміністрації Шон Спайсер тоді наголосив, що існує 2 пакети санкційних обмежень, які стосуються Росії і до тих пір, поки не зникнуть причини, чому їх запровадили, про їх скасування не може йти і мови.
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