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Російські хакерські атаки – це довгострокова стратегія Москви проти Вашингтону – Комі

Російські хакерські атаки – це довгострокова стратегія Москви проти Вашингтону – Комі
Колишній керівник ФБР Джеймс Комі під час виступу в Сенаті заявив, що втручання Москви у вибори президента Сполучених Штатів Америки було зумисним, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

На багатогодинному засіданні, під час якого представники Сенату мали змогу не тільки вислухати заяву Комі, а й поставити йому питання, екс-директор Федерального бюро розслідувань багато що розповів. Зокрема, Комі повідомив, що він робив нотатки після зустрічей з Трампом, відчуваючи, що йому знадобиться надалі інформація, яку вони обговорювали і сам президент зможе використати ти ці розмови проти Комі. Не оминув Комі без коментарів і твіт Трампа, в якому американський президент натякнув, що існують записи його розмов з Комі. Екс-посадовець відмітив, що він лише сподівається, що вони дійсно є.

Крім того, Комі розповів, Дональд Трамп хотів мати якийсь зиск з того, якщо він збереже за ним посаду директора ФБР. Однак посадовець додав, що напряму Трамп у нього не просив, аби той припинив розслідування стосовно російського втручання в американські вибори та зв’язків його штабу з Москвою.
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