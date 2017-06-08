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Коми подтвердил вмешательство России в президентские выборы в США

Коми подтвердил вмешательство России в президентские выборы в США
Джеймс Коми, бывший глава Федерального бюро расследований, дал показания в Сенате США и заявил о том, что практически не сомневается, что Россия вмешивалась в президентские выборы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Коми под присягой заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия влияла на результат выборов в США.

Кроме того, Коми подчеркнул, что не располагает данными о том, что из-за этого вмешательства произошла фальсификация бюллетеней. «Я был уверен, что фальсификации бюллетеней не было. Я понимал, что президент может уволить меня по любой причине или без причины совсем. Объяснения меня удивили и привели в замешательство. Они меня удивили, потому что у нас с президентом было много бесед по поводу моей работы и до, и после того, как он вступил в должность», добавил Джеймс Коми.

По его словам, в тот момент, когда по телевизору объявили о его отставке, он был в полном замешательстве, и еще тогда, когда Трамп заявлял, что уволил его из-за расследования, связанного с Россией.
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