Немає сумнівів, що Росія втручалась в американські вибори президента - колишній керівник ФБР

Звільнений з посади директора Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі під час слухань у Сенаті запевнив, що сумнівів щодо того, що Російська Федерація втручалась в американські президентські вибори, немає, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Щоправда Комі додав, що він також впевнений, що дії Москви не змінили безпосередньо результати голосів. Колишній керівник ФБР додав, що Дональд Трамп не звертався до нього з вимогою припинити розслідування щодо російського втручання в виборчий процес США. Однак самі розмови, які він мав з президентом Трампом, Комі вважає дуже тривожними, але більше подробиць він не може оприлюднити на відкритих слуханнях, адже мова йде про секретну інформацію розслідувань ФБР.
Варто нагадати, що раніше Джеймс Комі зробив заяву напередодні зазначених слухань, в якій він повідомив, що Трамп хотів, аби керівник ФБР був йому відданий. Колишнього посадовця це дуже стурбувало, адже Трамп, за словами Комі, хотів встановити з традиційно незалежним ФБР патронажну форму відносин.