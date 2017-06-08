Манн: теперь у Трампа развязаны руки для налаживания отношений с Россией

Популярный израильский политический эксперт Соломон Манн в своем блоге высказал мнение, что сторонникам импичмента президенту США Трампу не придется радоваться, поскольку во время своих показаний экс-директор ФБР Коми перед комиссией Конгресса под присягой подтвердил, что никаких связей Трампа с Россией ФБР не обнаружило. Хотя Коми и настаивает на том, что Россия оказывала влияние на американские выборы по его личному мнению, однако это не имеет никакой связи лично с Трампом.
По словам Манна, для всех, кто надеялся на импичмент или уголовное дело против Дональда Трампа, весь скандал, затеянный «демократами», оказался не новым Уотергейтом, а старым Уотер-Фейком. Дональд Трамп с горькой иронией пошутил в твиттере, что теперь он чувствует себя наконец-то реабилитированным.
«Пустые фразы о том, что дескать Дональд Трамп давил на Коми в ходе болтовни на фуршетах и требовал лояльности в частных беседах – оставим на совести экс-директора, ведь доказать это на суде невозможно и больше это смахивает на клевету обиженного чиновника, чем на показания перед Конгрессом. Очевидно, что теперь руки президентской команды ничто не связывает и переговоры об урегулировании с Россией пойдут намного энергичнее», – подытожил Соломон Манн.