Дипломат: для импичмента Трампу может быть несколько оснований

Константин Грищенко, бывший министр иностранных дел Украины, считает, что основания для импичмента Дональду Трампу сохраняются, и, в частности, речь идет о российском скандале, однако показания Джеймса Коми, бывшего главы ФБР, не станут основанием для процедуры импичмента.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Грищенко подчеркнул, что ситуация у Трампа очень непростая, однако до импичмента еще далеко. На данный момент речь идет о другом – это может ослаблять позицию Трампа и мешать ему проводить важные для него вопросы через Конгресс. А поскольку все основные его решения требуют принятия законодательных мер, то это, наверное, будет всерьез осложнять его жизнь в ближайшее время», отметил дипломат.
Грищенко считает, что скандал, связанный с РФ, больше уже не наберет оборотов, поскольку «их предостаточно и дальше уже некуда», но ситуация у Трампа сохранится непростой до тех пор, пока этот скандал не будет разрешен.