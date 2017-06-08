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Маккейн: Росія повинна нарешті дорого заплатити за те, що напала на нас

Маккейн: Росія повинна нарешті дорого заплатити за те, що напала на нас
Російська Федерація повинна заплатити високу ціну за втручання в американські вибори, аби у глави Кремля Володимира Путіна не було спокуси повторювати подібні спроби у майбутньому. Як передає replyua.net, про це йде мова у заяві, розміщеній на офіційній сторінці сенатора США Джон Маккейн в Facebook.

«Для Росії вже настав час заплатити ціну за напад на наші вибори. Саме у зв’язку з цим я представляю поправку до законодавства для Сенату, яка наклала б сильні санкції на Росію. Цю поправку необхідно приймати, оскільки у нас немає часу на зволікання. Сполучені Штати повинні направити сильне послання Володимиру Путіну і будь-якому іншому агресору, що ми не будемо терпіти нападів на нашу демократію », - підкреслив він. Маккейн зазначив, що минуло вже вісім місяців з тих пір, як Росія втрутилася в президентські вибори в США в 2016 році.

«Яку ціну заплатила Росія за напад на нашу демократію? Скоріше за все, ніяку. І якою була реакція Росії на відсутність відповіді Америки на її агресію? Ще більше агресії та більше втручання в закордонні вибори », - зазначив сенатор. Політик попередив, що рано чи пізно у Сполучених Штатах будуть проходити нові вибори, які привернуть увагу і інтерес Росії.
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