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Колишній глава ФБР Комі пояснив, чому Трамп його звільнив

Колишній глава ФБР Комі пояснив, чому Трамп його звільнив
Дональд Трамп вимагає особистої відданості і звільняє людей, які не згодні з такими відносинами на службі. Як передає replyua.net, про це заявив колишній директор ФБР Джеймс Комі, якого чинний президент США нещодавно звільнив за дуже сумнівних обставин.

Звільнення Комі стало несподіванкою майже для всіх і викликало цілу бурю коментарів у американській пресі. Таким чином, сам він вже не міг просто тихо піти з посади. Комі виступив з публічною заявою та розповів про вечерю, яка відбулася ще 27 січня. Під час неї він особисто був присутній і спілкувався з Дональдом Трампом. За словами Комі, тоді президент намагався встановити з ним особливі відносини, що не могло його б не стурбувати. Адже ФБР вважається ні від кого незалежною структурою. А Трамп прямо заявив, що йому потрібні віддані люди і він очікує цього від Комі.

За два дні до звільнення Комі повинен був постати перед комітетом, який розслідує можливе втручання Росії в хід президентських виборів в США. Під час розслідування виникли підозри, що і штаб Трампа замішаний в цій справі. І Комі розповів, як Трамп просив його особисто залишити в спокої Майкла Флінна, який обіймав посаду радника з національної безпеки. Флінна вже звільнили, проте, Трамп заступався за нього і називав хорошим хлопцем. Нагадаємо, що скандал виник, коли стало відомо про спілкування Флінна з послом РФ в США Сергієм Кисляком.
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