Политолог: Трамп может нанести военный удар по Ирану, чтобы отвлечь внимание от расследования по делу связей с РФ

Опубликовано заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми для сенатского комитета, в котором он подтверждает, что президент США Дональд Трамп еще в январе, сразу после инаугурации, требовал от него преданности лично себе и пытался урезать независимость ФБР. Комитет по разведке Сената США очень заинтересовался вопросом вмешательства РФ в процесс выборов и причастности к этому штаба Трампа. По мнению известного украинского политолога Алексея Голобуцкого, речь, точнее, вероятно, отдельные фрагменты, уже доступны общественности и там есть весьма опасные моменты по расследованию действий советника Трампа Флинна и по вмешательству Трампа в расследование.
Как пишет политолог, над 45-м президентом сгущаются тучи. Если теракт в Тегеране 7 июня, в котором Иран обвиняет саудитов и США, действительно приведет к мести и пострадают американцы – разговоры об импичменте станет не просто разговором.
«Именно опасение такого поворота событий может спровоцировать Дональда Трампа на военный удар по Ирану. Не столько в качестве превентивной меры для предотвращения террористических атак, сколько как отвлекающий маневр во время расследования возможного российского вмешательства во внутреннюю политику США и сомнительных действий самого Трампа», – предположил Алексей Голобуцкий.