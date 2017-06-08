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Политолог: Трамп может нанести военный удар по Ирану, чтобы отвлечь внимание от расследования по делу связей с РФ

Политолог: Трамп может нанести военный удар по Ирану, чтобы отвлечь внимание от расследования по делу связей с РФ
Опубликовано заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми для сенатского комитета, в котором он подтверждает, что президент США Дональд Трамп еще в январе, сразу после инаугурации, требовал от него преданности лично себе и пытался урезать независимость ФБР. Комитет по разведке Сената США очень заинтересовался вопросом вмешательства РФ в процесс выборов и причастности к этому штаба Трампа. По мнению известного украинского политолога Алексея Голобуцкого, речь, точнее, вероятно, отдельные фрагменты, уже доступны общественности и там есть весьма опасные моменты по расследованию действий советника Трампа Флинна и по вмешательству Трампа в расследование.

Как пишет политолог, над 45-м президентом сгущаются тучи. Если теракт в Тегеране 7 июня, в котором Иран обвиняет саудитов и США, действительно приведет к мести и пострадают американцы – разговоры об импичменте станет не просто разговором.

«Именно опасение такого поворота событий может спровоцировать Дональда Трампа на военный удар по Ирану. Не столько в качестве превентивной меры для предотвращения террористических атак, сколько как отвлекающий маневр во время расследования возможного российского вмешательства во внутреннюю политику США и сомнительных действий самого Трампа», – предположил Алексей Голобуцкий.
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