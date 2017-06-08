Пионтковский: Трамп сам себя изолирует, и до конца срока он не дотянет

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что Дональд Трамп начал изолироваться от мирового сообщества и союзников США, а также симпатизирует Владимиру Путину, что в итоге приведет к его изоляции во внутриполитическом истеблишменте США, и президент не досидит в своем кресле до конца срока.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, многие СМИ уже опубликовали информацию о том, что у Трампа начались серьезные разногласия с собственными членами правительства, также он уже отказался озвучить приверженность пятой статье устава Североатлантического альянса, когда был в Брюсселе. «Речь, которую он должен был произнести, была согласована с госсекретарем Тиллерсоном, министром обороны Мэттисом, советником по национальной безопасности Макмастером. Трамп самовольно выбросил из речи этот важнейший пассаж в последний момент, фактически, в момент ее произнесения. Все сейчас ждут открытых слушаний в Сенате, которые пройдут в четверг, и в которых будет участвовать бывший директор ФБР Джеймс Коми. Прогнозы не слишком благоприятные», пишет Пионтковский.
По его мнению, Трамп не сможет дотянуть до конца срока, однако США не потеряют при нем статус мирового лидера.