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Манн рассказал, кого Трамп может назначить на должность главы ФБР

Манн рассказал, кого Трамп может назначить на должность главы ФБР
Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, может назначить на должность главы Федерального бюро расследований Кристофера Ашера Рея, бывшего вице-прокурора по уголовным делам, информирует replyua.net.

«Молодой, 1966 года рождения, потомственный юрист - отец был известным адвокатом. Закончил Филлипсовскую академическую школу в Массачусетсе, затем Йельский университет и в 1992 году защитил диссертацию на степень Доктора права в Йеле», отмечает израильский эксперт. По его словам, Рей также работал редактором Йельского юридического журнала, некоторое время занимал должность старшего партнера в адвокатской конторе, работал старшим помощником генпрокурора в те времена, когда президентом страны был Джордж Буш-младший.

Манн добавил, что сейчас этот человек является партнером в King & Spalding. Напомним, что бывшего главу ФБР Джеймса Коми Трамп недавно уволил, причем такое решение для самого Коми стало большой неожиданностью. Свое решение президент США объяснил тем, что Коми якобы не справлялся со своими обязанностями.
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