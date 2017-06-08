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Американські журналісти впевнені, що директор ФБР Комі позбувся посади тому що викрив зв’язки Трампа з Кремлем

Американські журналісти впевнені, що директор ФБР Комі позбувся посади тому що викрив зв’язки Трампа з Кремлем
Відомий український журналіст і блогер Юрій Луканов на своїй сторінці в Facebook пише про те, що Assosiated Press поширило попередні нотатки колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого президент США Трамп звільнив з посади. Нотатки зроблені для слухання на сенатському комітеті, який розбирається зі справою втручання у вибори Росії і зв'язків команди Трампа з Кремлем. Комі в нотатках розповів про свої зустрічі з Трампом. Найцікавіше, чого всі чекали, розповідь про обід у зеленій кімнати Білого дому, який відбувся сам на сам 27 січня.

За словами блогера, Комі твердить, що Трамп говорив, що в Комі хороша посада і багато людей хотіли б на ній працювати. Комі зрозумів це як натяк, сказав, що він збирається відбути 10-річний термін на посаді. До слова: 10-річний термін не передбачений законом. Просто така домовленість в істеблешменті після смерті Гувера, який керував ФБР понад 30 років, але ніщо не зобов'язує президента тримати когось на посаді, якщо він не хоче. Трамп сказав, що він хоче лояльності. Комі відповів, що він буде чесно служити. Трамп сказав про чесну лояльність. Потім він ще раз спілкувався з президентом на самоті. Один раз особисто і два рази телефоном. В усіх випадках Трамп розпитував його про «російське» розслідування. Казав, що його могли записувати, казав , якщо виявиться, що він зробив щось неправильно, то щоб його інформували, але він нічого неправильного не робив.

Юрій Луканов зауважує, що ще Трамп просив дозволити піти Майклу Флінну, своєму раднику з безпеки, який був звільнений через те, що ввів в оману віце-президента Майка Пенса щодо своїх зв'язків з російським послом Сергієм Кисляком. Трамп сказав, що той класний хлопець і треба йому дозволити піти. Комі повторив, що той класний хлопець, бо він з ним мав справу, коли той був в армійській розвідці. Джеймс Комі був усунутий з посади за рекомендацією заступника ґенпрокурора Рода Розенштейна, бо, на думку автора рекомендацій, він порушив основні принципи ФБР. Ці закиди стосувалися розслідування справи про електронну пошту Клінтон, яка отримувала службову пошту на домашній сервер, чим порушила правило. Комі почав розслідування, а потім прикрив його, оголосивши на брифінгу, що Клінтон не заслуговує на покарання. Тим часом, він мав би передати результати розслідування ґенеральному прокурору і той мав би ухвалити рішення карати чи ні. Крім того, він озвучував результати розслідування, що неприпустимо для посадовця ФБР. Однак Трамп заявив, що збирався звільнити Комі безвідносно до рекомендацій Розенштейна. Преса закидала Трампу, що він звільнив Комі, щоб перешкодити розслідуванню по Росії. Коли Комі був усунутий з посади, то він заявив, що Трамп під час обіду в Білому домі вимагав від нього лояльності. Трамп тоді у твіті натякнув на те, що Комі варто боятися запису їхньої розмови. Якщо Комі щось набрехав і Трамп справді його записав, то він зможе легко Комі викрити.
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