Мишель Обама сделала неожиданное признание о супруге

Мишель Обама, супруга бывшего президента США, заявила о том, что Барак Обама никогда долго не задерживался у зеркала, когда собирался на важные мероприятия, поскольку у него очень скромный гардероб, и все восемь лет президентства он носил один и тот же смокинг, но этого никто не замечал.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Hollywood Reporter, об этом Мишель рассказала во время конференции, прошедшей в калифорнийском городе Сан-Хосе, подчеркнув, что Барак Обама гордится тем, что никогда не тратился на гардероб. «Он часто говорит: «Ну вот, я готов. Я буду готов через 10 минут. Тебе еще долго собираться?» А я ему отвечаю: «А ну иди отсюда!», рассказала Мишель.
Напомним, что президентский срок Обамы закончился 20 января, и именно в этот день вместе с супругой и детьми он покинул Белый дом. Обама стал первым афроамериканцем, занявшим пост президента США. В 2012 году его переизбрали на второй срок. На Мишель Барак женился в 1992 году, пара воспитывает двух дочерей.