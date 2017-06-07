Колишній керівник ФБР розповів, що від нього хотів Трамп

Екс-керівник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Джеймс Комі оприлюднив заяву для сенатського комітету, в якій він повідомив деталі його відносин з американським президентом Дональдом Трампом, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, колишній очільник ФБР розповів, що він мав спільну зустріч за вечерею з Трампом 27січня, під час якої американський президент прагнув встановити «патронажні відносини з ФБР». Комі відмітив, що цей факт дуже стурбував його, «якщо брати до уваги, що Федеральне бюро розслідувань завжди традиційно мало незалежний статус та позицію у загальній структурі виконавчої влади». Крім того, Комі додав, що Дональд Трамп напряму заявив йому, що очікує від керівника ФБР, що той буде йому відданим.
Більше деталей щодо Джеймс Комі має оприлюднити під час сенатського засідання комітету з розвідки, що відбудеться вже в четвер, 8 червня. Колишній керівник відомства відповість на питання сенаторів, що стосуються розслідування російського сліду в американських президентських виборах в 2016 році, яким Джеймс Комі і керував до того моменту, поки його не звільнив президент Трамп буцімто «за неналежне виконання своїх обов’язків».