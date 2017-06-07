Трамп: визит в Саудовскую Аравию дал свои плоды

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, прокомментировал разрыв дипотношений с Катаром со стороны некоторых государств и полностью его поддержал.
Как информирует replyua.net, об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере. «Приятно видеть, что визит в Саудовскую Аравию и встреча с королем и представителями еще 50 государств дает свои плоды. Они заявили, что будут жестко бороться с финансированием экстремизма, и все указывали на Катар», отметил президент. Также Трамп добавил, что такое решение может «положить конец всем ужасам терроризма». Нужно отметить, что многие эксперты совершенно не согласны с позицией Трампа и стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром.
По их словам, это может привести к печальным последствиям не только для самого Катара, но и для Европы, которая закупает газ в этой стране. К примеру, политолог Александр Радчук уверен, что ситуация с Катаром на руку только России, которая будет продавать свой газ европейцам по причине того, что катарский газ может сильно подорожать.