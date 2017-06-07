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Трамп придумав, як можна окупити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Трамп придумав, як можна окупити будівництво стіни на кордоні з Мексикою
Президент Сполучених Штатів Америки не забув про свою обіцянку побудувати стіну на кордоні з Мексикою, яке він дав часом торішніх виборів. Як передає replyua.net, після того, як мільярдер отримав перемогу, дещо згодом, після інавгурації, постало питання: за чий рахунок це буде відбуватися, тому що влада сусідньої держави, всупереч гучним заявам Трампа, навідріз відмовилися фінансувати реалізацію його ідеї.

До сьогоднішнього дня проблема субсидій на зведення стіни залишалася актуальною. Але, схоже, Дональд Трамп знайшов спосіб вирішити питання. Кілька днів тому, за даними журналістів видання Politico, представники Адміністрації президента і деякі конгресмени повідомили, що американський лідер запропонував окупити будівництво стіни на кордоні з Мексикою за рахунок сонячних батарей.

Задумка Трампа полягає в тому, що сонячні батареї розмістять безпосередньо на самій стіні, в результаті це дозволить окупити всі витрати, пов'язані зі зведенням багатокілометрового бар'єру. Разом з тим джерела Politico з урядових кіл звернули увагу на той факт, що президент не наполягав на своїй ідеї. За їх словами, Дональд Трамп тільки озвучив проект як один з можливих варіантів з метою дізнатися, що думають з цього приводу інші представники керівних органів країни.
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