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Трамп устроит показательное наказание 25-летней Реалити Виннер, чтобы другим неповадно было

Трамп устроит показательное наказание 25-летней Реалити Виннер, чтобы другим неповадно было
10 лет тюрьмы может получить арестована в понедельник 25-летняя Реалити Виннер, которая, имея доступ к государственной тайне, передала прессе секретные документы, которые доказывает вмешательство русских в президентские выборы США 2016 года. Она арестована ФБР и обвиняется за нарушение так называемого шпионского акта. Во времена Обамы этот документ тоже применялся – Челси Мэнинг была приговорена к 35 годам тюрьмы за нарушение шести пунктов шпионского акта, но перед окончанием своего срока у власти Обама смягчил ей наказание и она сейчас на свободе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский журналист Юрий Луканов.

По его словам, Трамп постоянно жалуется на то, что чиновники его администрации распространяют конфиденциальную информацию. Он даже требовал открывать источники информации. Это давний конфликт между правительствами и журналистами. Он касается не только США. Правительства пытаются докопаться до источников, которые сливают информацию, но журналисты защищают их. Есть даже случаи, когда журналисты отправляются в тюрьму за то, что не назвали источник информации.

«Поскольку Трамп очень раздражен постоянными сливами информации, то девочку накажут строго, чтобы другим пример был. Но остановит ли это сливы инфы? Американское общественное мнение снисходительно относится к сливам информации, если источник считает, что информация представляет общественный интерес. Закон предусматривает наказание источнику, но не предусматривает наказания тому, кто публикует», – резюмировал журналист.
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